РИАМО - 29 июл. На улице Остоженке и прилегающих к ней переулках начался ремонт фасадов зданий, в рамках которого планируется привести в порядок 22 дома, на данный момент работы уже ведутся по четырем адресам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фасады зданий заметно обветшали: появились трещины, начали отслаиваться штукатурка и краска. Специалисты уже приступили к очистке стен и цоколей зданий от загрязнений, пыли, старых слоев краски и вздувшейся штукатурки. Затем они заделают трещины, выполнят шпатлевку и грунтовку фасадов», — сообщил сотрудник пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Помимо этого, будут отремонтированы оконные откосы и металлические отливы. Старые водосточные трубы заменят на новые.

Из 22 домов, попадающих под программу комплексного благоустройства, пять сооружений являются памятниками архитектуры. Это старинные особняки и городские усадьбы XVIII–XX веков. Четыре из них находятся на Остоженке, один — в Мансуровском переулке. Ремонтные работы будут проводить совместно со специалистами департамента культурного наследия Москвы.

«Ремонт фасадов всех 22 зданий на улице Остоженке и в прилегающих к ней переулках планируется завершить в сентябре этого года. Улицы станут чище, опрятнее, будут выглядеть более ухоженными. Однако их исторический облик не изменится», — добавил сотрудник пресс-службы департамента.

За последние восемь лет в городе отреставрировали более 1,2 тысячи объектов культурного наследия. Среди них — фонтан «Золотой колос» на ВДНХ, читальный зал № 3 Российской государственной библиотеки, ансамбль паровозного депо на станции Подмосковная, здание Малого театра, особняк Кекушевой на Остоженке.