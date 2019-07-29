РИАМО - 29 июл. Территорию библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук планируют благоустроить для проведения мероприятий на открытом воздухе, на создание проекта архитекторов вдохновила концепция манхэттенского парка «Хай-Лайн», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Территория одной из крупнейших библиотек города станет местом для проведения мероприятий на открытом воздухе. Здесь будут проходить литературные чтения, лекции, посвященные науке и искусству, а также выставки скульптур современных художников», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Новая площадка будет обустроена на месте старого фонтана. Многоуровневый партер, который прежде был частью фонтана, превратят в летний амфитеатр с вместимостью более 500 человек. Помимо всего прочего, для гостей библиотеки сделают новые пешеходные зоны.

Само здание библиотеки восстановят в соответствии с проектом советского архитектора Якова Белопольского. Необходимую документацию утвердила Москомархитектура.

«При разработке проекта по восстановлению исторического здания библиотеки мы опирались на эскизы и сохранившиеся фотографии. В частности, по архивным фотоснимкам нам удалось воссоздать круглые потолочные светильники, которые точь-в-точь повторяют утраченные. Диаметр каждого достигает 1,5 метра. Таким образом, яркое и необычное освещение, придуманное Белопольским, вновь станет главным украшением парадного входа», — рассказал главный архитектор проекта восстановления здания библиотеки ИНИОН РАН Кирилл Теслер.

Здание библиотеки ИНИОН РАН — пример советского модернизма. Его построили в середине 1970-х годов по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова. В результате пожара 2015 года большая часть здания была утрачена. Произошло обрушение конструкций, которые затем разобрали для спасения уцелевших книг.