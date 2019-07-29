РИАМО - 29 июл. Москвичи и гости столицы стали пользоваться системой краткосрочной арендой автомобиля еще чаще и за полгода совершили более 24 миллионов поездок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня москвичам доступно более 21 тысячи автомобилей разных операторов. Автопарк увеличился ровно в два раза по сравнению с июлем прошлого года. Ожидается, что в 2020-м число машин достигнет 30 тысяч», – говорится в сообщении.

Ежедневно одним автомобилем пользуются в среднем семь человек. Таким образом, одна машина каршеринга может заменить семь личных. Площадь одного авто составляет около шести квадратных метров – таким образом, московский каршеринг экономит порядка 78 гектаров в городе, что сопоставимо с площадью Нескучного сада.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, многие люди используют свой автомобиль лишь в семи процентах случаев, а все остальное время он просто стоит.

«Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды», – подчеркнул Ликсутов.

В результате этого в столице снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства, так как им не требуется содержать и ремонтировать машину, заключил глава дептранса.

Среднее время одной поездки на машине каршеринга в Москве составляет 46 минут. В большинстве случаев жители обращаются к услуге каршеринга, когда едут на вокзал или в автосалон. В эконом-сегменте самой популярной маркой признали Volkswagen Polo. Кроме того, в этот же список вошли Kia Rio, Renault Kaptur, Skoda Rapid. В премиум-сегменте лидирующие позиции занимают автомобили Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLA, BMW 3, Mercedes-Benz C180, MINI Hatch.

Лихачам в РФ могут запретить пользоваться каршерингом>>