РИАМО – 29 июл. Живодеры, которые массово отравили кошек в столичном районе Аэропорт, несут уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, к этому делу необходимо подключить не только полицию, но и зоозащитников, и представителей ЖКХ Москвы, сообщила РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Ранее представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ сообщил РИАМО, что сотрудники полиции начали проверку после обращения граждан об отравлении кошек в столичном районе Аэропорт.

«Я думаю, какой здесь алгоритм действия? Необходимо писать заявление в полицию. Подключить надо и зоозащитные наши организации, службу ЖКХ, давайте поговорим, может быть, и с молодежной палатой, то есть надо же выяснить, кто эти миски расставляет с отравленной водой. Есть еще видеокамеры, их надо обязательно посмотреть, но этим должна заниматься полиция, ведь это уголовное дело», - сказала Зотова.

Она отметила, что массовое отравление кошек является предметом преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ

«Жестокое обращение с животными», по которой живодеров могут посадить в тюрьму.

По ее словам, на законодательном уровне для защиты животных все сделано, но при этом она уточнила, что правоприменительная практика еще слабая.

«В этом случае – это массовое убийство кошек. Здесь факт налицо – это нарушение закона. Вы помните, что прошли поправки Кодекса по уголовной ответственности (за живодерство – ред.), где предусмотрена статья за убийство. Там даже прошло ужесточение по поводу публикации и распространения в интернете факта убийства, которое тоже рассматривается как жестокое обращение с животными», - добавила Зотова.

По данным СМИ, в районе Аэропорт за последние полтора месяца местные жители обнаружили 50 мертвых кошек, которых, по их словам, кто-то специально травит, так как питьевая вода в мисках на улицах окрашена в розовый цвет. Волна отравлений продолжается до сих пор, охватывая новые дворы, подъезды и подвалы. При этом вместе с бродячими животными гибнут и домашние питомцы.