РИАМО - 29 июл. В Дмитровском и Волоколамском городских округах обнаружили минометные мины времен Великой Отечественной войны, угрозы безопасности населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

28 июля в 12:50 от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен Великой Отечественной по адресу: Дмитровский городской округ, деревня Федотово.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 1 километр. Выставлена охрана силами ОМВД Дмитровского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 30 июля», - говорится в сообщении.

Еще одну минометную мину нашли в Волоколамском городском округе на территории сельского поселения Ярополецкое.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 250 метров. Выставлена охрана силами ОМВД Волоколамского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 29 июля», - добавляется в материале.