РИАМО - 29 июл. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается солнечная и прохладная погода без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«После кратковременной жаркой и сухой погоды, которую подарил москвичам и жителям Подмосковья погожий антициклон, наступило похолодание. Столица и область оказались на пути ультраполярного вторжения. Серия холодных атмосферных фронтов, которые пересекли Москву и область ночью, обеспечит холодный, но солнечный день. Температура в Москве в послеполуденные часы не поднимется выше 15-17, по области выше 12-17 градусов. При переменной облачности существенных осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и составит 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 40%.

Синоптики отмечают, что колебания основных метеопаратметров могут стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников.

«Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы. В домашних условиях помогут облегчить самочувствие горчичники или массаж шейного отдела позвоночника, контрастный душ, ванны с морской солью. Благоприятное действие на организм окажет и соблюдение режима труда и отдыха», — добавляют специалисты.