РИАМО - 28 июл. Трупы двух связанных и задушенных женщин найдены в одном из домов на улице Ленина в поселке Запрудня Подмосковья, сообщает РЕН ТВ.

«Убитые оказались сестрами. Их руки и ноги были связаны скотчем, а смерть наступила в результате удушения. По данным РЕН ТВ, трупы были наполовину спрятаны в пакеты для мусора», - говорится в сообщении.

Подозреваемые в убийстве были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей.

Они рассказали, что убили женщин во время пьяной ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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