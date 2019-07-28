РИАМО - 28 июл. В бане в поселке Загорянский городского округа Щелково произошло возгорание, пожар тушили семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 16:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Щелково, поселок Загорянский, улица Циалковского.

«В 18:07 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.