РИАМО - 28 июл. В рамках проекта «Субботы московского школьника» 3 августа пройдут разнообразные мастер-классы, экскурсии и лекции, ребята узнают о создании приложений для Android, истории города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для участия в мероприятиях необходимо пройти бесплатную регистрацию.

«Победитель московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Егор Дьяконов проведет мастер-класс «Введение в BigData. Основы анализа данных». Ребята познакомятся с особенностями больших данных, принципами их сбора и хранения, а также с основами их анализа: нормированием, фильтрацией и поиском зависимостей», - говорится в сообщении.

Занятие пройдет в Московском центре технологической модернизации образования (1-й Зборовский переулок, дом 3).

В школе №1560 (улица Маршала Тухачевского, дом 17, корпус 3) пройдет еще один IT-урок. Его проведет учитель информатики Иван Рузин. Он расскажет детям, как разрабатывать программное обеспечение для платформы Android при помощи языка программирования Java. Школьники научаться создавать пользовательский интерфейс для мобильных программ и узнают о возможных вариантах его построения.

Кандидат психологических наук Елена Ушакова проведет психологическое упражнение «Два часа без гаджета» в городском психолого-педагогическом центре (улица Мусы Джалиля, дом 28, корпус 2). Ребята порассуждают о роли мобильных устройств в жизни современного человека.

«Музей Москвы приглашает школьников на квест «Загадки старинной Москвы». Ребята совершат интересное путешествие в Средневековье: изучат экспонаты, узнают, какие игры и игрушки были у горожан той эпохи, а заодно посоревнуются в поисках ответов на занимательные вопросы», - добавляется в материале.

Здесь же пройдет экскурсия, в рамках которой гости погрузятся в атмосферу жизни первых жителей будущего мегаполиса. Посетители узнают, как и кем был основан город, как расширялась его территория и изменялся архитектурный облик.

Участники «Исторических суббот» в парке «Россия — моя история» на ВДНХ отправятся в путешествие в прошлое по экспозициям, посвященным династиям Рюриковичей и Романовых, а также ключевым событиям первой половины ХХ века.

Ребятам расскажут о становлении Российского государства, об освоении Сибири и Дальнего Востока, об отмене крепостного права, о Первой мировой войне, коллективизации и индустриализации, а также о победе в Великой Отечественной войне.

«Бесплатные лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, тренинги, деловые игры и квесты проводятся для школьников и студентов колледжей с сентября 2013 года. Их организуют столичные вузы и колледжи, учреждения культуры и спорта, а также городские предприятия. Получить знания и практические навыки дети могут на занятиях по 20 направлениям», - напоминается на сайте.

За 5,5 лет в «Субботах московского школьника» приняли участие 850 тысяч человек.