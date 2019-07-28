РИАМО - 28 июл. В воскресенье на набережной озера Сенеж в Солнечногорске прошел масштабный арт-фестиваль «Сенежский причал», посвященный дню ВМФ, в рамках мероприятия провели водное флайборд-шоу и спортивные соревнования, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Арт-фестиваль начался c соревнований по плаванию «Сенежская миля» на приз главы городского округа Солнечногорск Владимира Слепцова. Данные соревнования традиционны и проходят 14 лет подряд. В этом году заплыв провели в двух категориях для разных возрастных групп», - говорится в сообщении.

Победителем среди детей от шести до 14 лет на дистанции 100 метров стал Иван Щербаков с показателем 1 минута 16 секунд. Первым во взрослой категории на дистанции 1300 метров стал Андрей Волков с показателем 17 минут 37 секунд.

После торжественного открытия фестиваля зрителям представили водное флайборд-шоу от Mosfly team. На протяжении всего шоу пилоты исполняли яркие и завораживающие трюки, зависая над водной гладью и заряжая публику эмоциями вперемешку с адреналином.

«Одним из самых запоминающихся моментов праздника стал традиционный карнавал самодельных судов «Потешный флот». В нем приняли участие команды со всех поселений городского округа Солнечногорск», - добавляется в материале.

Первое место заняла команда «Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» Кутузовского территориального управления «Неудержимый корсар», представив свое судно в виде настоящего пиратского корабля. После торжественного представления необычных судов команды соревновались в заплыве без весел «Веселая регата». Здесь первыми оказалась команда дома культуры Лунева «Сказка в дом».

«Самое главное, что этот фестиваль объединяет все территории нашего городского округа. Люди со всех поселений приезжают и вкладывают частичку своего творческого потенциала. Сохранять подобные традиционные мероприятия — одна из приоритетных наших задач», — отметила заместитель главы городского округа Татьяна Лещева.

Концертную программу на главной сцене арт-фестиваля открыло шоу африканских барабанщиков Waka-Waka. Симбиоз джаза и классики в современной обработке продемонстрировало трио Sing Music Band, а группа «Три панды и Луна» показала запредельную технику владения инструментами в стиле этно-фьюжн.

Еще одним экзотическим моментом арт-фестиваля стал мастер-класс по кубинской сальсе, который провела профессиональная танцовщица, уроженка Кубы Енис Косита Рамирез. Любители необычных форм фитнеса также смогли найти занятие по душе — для них провели занятие по аква-зумбе.

В рамках «Фестиваля песочных скульптур» каждый ребенок смог почувствовать себя скульптором и слепить из специально привезенного песка замок. Профессиональное жюри оценило работы юных мастеров и наградило памятными подарками. Также все желающие смогли принять участие в битве на водных пистолетах и посетить эко-мастер-классы на морскую тематику.

Спортивная составляющая праздника была представлена турниром по пляжному волейболу для юношей и девушек 14-16 лет и теннисным турниром «Киндер-нашествие».

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