РИАМО - 28 июл. Строение загорелось в воскресенье в поселке Сергеевский Коломенского городского округа, его удалось потушить за три часа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 13:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, поселок Сергеевский, улица Центральная.

«В 16:25 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.