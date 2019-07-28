РИАМО - 28 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил туристов и участников на фестиваль «Зарайский ратный сбор», который пройдет в 2020 году в десятый раз.

«Зарайский ратный сбор» - это Средневековье в Подмосковье. Рыцари и всадники, турнир лучников и регби с чучелом барана, таверны и мастерские. Крупнейший в стране фестиваль исторической реконструкции прошел уже в девятый раз и стал международным», - написал Воробьев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в этом году в Подмосковье приехали рыцари из Китая, Великобритании, Израиля, Испании, Швеции и Казахстана.

«Ждем всех и в следующем году!» - заключил губернатор.

Как уточняется в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона, девятый фестиваль прошел в эти выходные на территории строящегося славянского культурно-исторического центра «Кремль имени Евпатия Коловрата» рядом с деревней Караманово городского округа Зарайск.

По данным аналитического агентства ТурСтат, «Зарайский ратный сбор» занимает второе место в десятке самых посещаемых этнофестивалей России.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Это крупнейший в России фестиваль исторической реконструкции, который позволяет глубоко погрузиться в эпоху Средневековой Руси и Европы.

Здесь можно увидеть театрализованные бои с участием витязей, рыцарей и всадников, состязания в метании сулицы и копья, турнир лучников, бег с отягощением «Зарайская верста», а также средневекового регби «Зарайская кила», где вместо мяча - чучело барана.

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