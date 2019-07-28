РИАМО - 28 июл. В библиотеке «Московской электронной школы» благодаря столичному Главархиву теперь представлены наградные листы, фотографии и воспоминания участников одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны, Курской битвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 100 тысяч советских солдат наградили орденами и медалями, 231 человека удостоили звания Героя Советского Союза. Исторические материалы архивного фонда столицы расскажут о нескольких героях Советского Союза, участниках Курской битвы. Среди них артиллеристы Александр Барданов и Алексей Лосев, снайпер Иван Ларкин, летчик Матвей Зотов, танкист Вальдемар Шаландин и другие», - говорится в сообщении.

Среди документов, доступных в «МЭШ», — автобиография майора Зотова (1914-1970). Штурман истребительного авиаполка воевал на Западном, Юго-Западном, Калининском, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах.

«За годы Великой Отечественной войны произвел 265 боевых вылетов, провел 60 воздушных боев, в которых сбил 19 самолетов противника. Все желающие также могут увидеть наградной лист ефрейтора, снайпера стрелковой роты стрелкового полка Ивана Ларкина на присвоение звания Героя Советского Союза. <…> Отличился в боях на Курской дуге в районе города Болхова и деревень Красный Клин и Рог Орловской области», - уточняется на сайте.

В библиотеке «МЭШ» еще разместили статью о Шаландине (1924–1943), которая была опубликована в ежедневной газете среднеазиатского военного округа «Фрунзевец» от 16 декабря 1944 года. Он был командиром взвода танкового батальона. Несмотря на беспрерывную бомбежку и артиллерийский огонь противника, в течение 10 часов Шаландин героически вел неравный бой с врагом.

Очень интересны фотографии военного фотокорреспондента газеты «За счастье Родины» Давида Минскера. Вместе с частями 38-й армии он участвовал в боях на Дону, в Сталинградском сражении, в оборонительных сражениях на Курской дуге, в боях за освобождение Киева, в Воронежско-Касторненской и Житомирско-Бердичевской операциях.

«На архивных снимках — фронтовые будни бойцов Красной армии, воевавших в 1943-м на Воронежском фронте. На одних фотографиях солдаты ведут наблюдение из блиндажа, а зенитчики стреляют по воздушным целям. На других снимках — артиллерийские расчеты 76-миллиметровой дивизионной пушки и 45-миллиметровой противотанковой пушки на огневой позиции», - уточняется в материале.