РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске на автодороге по Революционному проспекту отремонтировали уличное освещение по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неработающие линии наружного освещения на одном из перекрестков округа. Она отметила, что на пересечении Революционного проспекта и улицы Красная освещение отсутствует. Она также добавила, что на данном участке дороги очень опасный переходный переход.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автодороге по улице Революционный проспект и сообщает, что указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению работы освещения на данном участке выполнены», – сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.