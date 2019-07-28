РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Управляющая компания «Потенциал» 30 июля встретится с жителями жилого комплекса «Томилино» в подмосковных Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители ЖК «Томилино» в поселке Жилино-1! Тридцатого июля ООО «Потенциал» приглашает жильцов домов №№1, 2, 6, 7, 8 на собрание по всем интересующим вопросам», - говорится в сообщении.

Начало собрания в 19:30. Оно пройдет по адресу: поселок Жилино-1, квартал 1, дом №8, детская площадка.