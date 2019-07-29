РИАМО - 29 июл. Фотовыставка, посвященная скорому 155-летию Измайловской опытной пасеки, откроется в понедельник, она будет работать до 11 августа в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Пасека работает с 1865 года. Она является одним из самых ранних и известнейших центров научных и практических исследований в области пчеловодства, признанных как в России, так и во всем мире. 155-летний юбилей пасеки будут отмечать в августе 2020 года. Организатором выставки выступило ГПБУ «Мосприрода».

«Посетители смогут увидеть фотографии исторического музея пчелы, включая его интерьер и здания главного дома пасеки, построенного по проекту архитектора Петра Кампиони. Также там будут показываться снимки знаменитых резных ульев-колод, экспозиции и интерьеров музеев того времени, фотографии ученых, меценатов, учредителей и пчеловодов, кто внес огромный вклад в развитие пасеки», – отмечается в сообщении.

Здесь были организованы курсы пчеловодства, читались лекции, устраивались стационарные и передвижные пчеловодные выставки, велась исследовательская деятельность. С Измайловской опытной пасекой связаны имена целой плеяды ученых-пчеловодов: Николая Насонова, Григория Кожевникова и Абрама Титова.

В 2002 году на месте Измайловской опытной пасеки открылся эколого-просветительский центр «Царская пасека», в котором объединили традиционные и просветительские методы деятельности.

На территории центра располагается зеленый уголок с естественной экосистемой, где расположена действующая пасека, выставка разнообразных типов ульев, а также легендарные колоды для пчел дореволюционной эпохи.

Открыт для посещения Аптекарский огород, где растут краснокнижные виды растений, характерные не только для Центральной части России, но и для других регионов. В просторных вольерах живут белки и совы. В экоцентре «Царская пасека» специалисты ГПБУ «Мосприрода» регулярно проводят экскурсии, тематические занятия, экологические мастер-классы, традиционные праздники и эколого-просветительские акции, выставки рисунков, фотографий и поделок из природных материалов.

Павильон «Пчеловодство» был открыт на ВДНХ в 2018 году. Здесь есть просторное помещение для проведения образовательных занятий, лекционная интерактивная зона, пространство для экспозиции. В интерактивно-игровом зале с зоной виртуальной реальности гости могут подробно изучить каждый из этапов производства меда.