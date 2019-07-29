РИАМО - 29 июл. С понедельника в Москве в формате городского лагеря начнутся олимпиадные школы Московского физико-технического института, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

Принять участие в школах смогут ученики девятых и десятых классов. Они будут изучать олимпиадные математику и физику, а также компьютерную лингвистику. Проходить мероприятия будут в учебном центре компании «1С» на севере Москвы.

«В программу смены входят по шесть академических часов занятий в день, включающих решение и разборы олимпиадных задач с преподавателями курса, консультации о домашних заданиях, научно-популярные лекции», - говорится в сообщении.

Олимпиадные школы МФТИ очень популярны среди школьников, увлекающихся точными науками, которые мечтают покорить самые престижные олимпиады. В этом году спрос на них оказался очень высоким — на участие в традиционных олимпиадных школ на базе кампуса физтеха поступило более 2 тысяч заявок от школьников, а на первую смену в июне приехали 252 школьника из 138 учебных заведений 81 города.

«Обучение во время летних каникул закаляет ум, дает дополнительные знания и преимущество на олимпиадах, а также позволяет без раскачки начать новый учебный год», - сказал основатель олимпиадных школ, проректора МФТИ Алексей Малеев.

Городской лагерь пройдет параллельно с третьей сменой традиционной летней олимпиадной школы.