РИАМО - 28 июл. Подмосковный полицейский Евгений Рылов на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее пополнил копилку сборной России серебряной медалью, сообщается на сайте МВД РФ.

«Полицейский патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городскому округу Лобня старший сержант полиции Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Российский спортсмен стал вторым на дистанции 50 метров на спине, показав результат 24,49 секунды», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее на чемпионате Рылов завоевал золотую медаль и стал первым на дистанции 200 метров на спине, показав лучший результат — 1 минута и 53,40 секунды, а также занял второе место на дистанции 100 метров на спине и в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

«Поздравляем Евгения с успешным выступлением на чемпионате мира и желаем ему дальнейших спортивных успехов», – добавила Волк.