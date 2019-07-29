РИАМО - 29 июл. Движение на улице Камова в московском районе Южное Чертаново ограничили из-за реконструкции газопровода, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения столицы.

Ограничение действуют на участке улицы от дома №2 до пересечения с Проектируемым проездом №5049.

«Период: с 29 июля до 28 августа круглосуточно», — говорится в сообщении.

В ходе реконструкции рабочие занимают одну полосу. Там обустроили временные уширения и и ввели одностороннее движение.