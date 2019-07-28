РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В поселке Львовский городского округа Подольск неизвестные настойчиво предлагают заменить счетчики пенсионерам, сообщила «РИАМО в Подольске» местная жительница.

«Вчера, 27 июля, в поселке Львовский неизвестные ходили по квартирам и настойчиво предлагали пенсионерам заменить счетчики. Я разговаривала с мамой, и они предлагали ей заменить счетчики за 4,5 тысячи рублей. Причем приходят они в основном к пенсионерам. У нее в подъезде так пришли к троим пенсионерам», - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что неизвестные приходят не единожды.

На сайте управляющей компании МУП «СЕЗ» отмечается, что жителям нужно быть осторожными и не впускать в свое жилище незнакомых людей. Несколько случаев мошенничества, в основном в отношении пожилых людей, произошли в микрорайоне Климовск. Неизвестные предлагали поменять входные двери, брали аванс или полную стоимость, и пропадали. Помимо этого, мошенники приходили и под предлогом проверки противопожарной сигнализации. Так они выманили 10 тысяч рублей у пожилых жителей.