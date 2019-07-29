РИАМО - 29 июл. Московский концерт немецкой рок-группы Rammstein пройдет в понедельник на Большой спортивной арене «Лужники», сообщается на сайте спорткомплекса.

«Шоу Rammstein давно известны своей зрелищностью, невероятными декорациями, эффектами, ставшими визитной карточкой группы», - говорится в сообщении.

Начало концерта в 19:30.

Как уточняется в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения Москвы, движение перекроют в районе Хамовники из-за концерта. С 22:00 до окончания мероприятия полностью перекроют Проектируемый проезд №2309 от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы; улицу 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора; 3-ю Фрунзенскую улицу от улицы Доватора до улицы Ефремова; улицу Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы.

Также с 06:00 до окончания концерта на перечисленных участках будет ликвидировано парковочное пространство.

В WhatsApp-канале Московской железной дороги добавляется, что в понедельник в вечернее и ночное время из-за концерта на Московском центральном кольце сократят интервалы движения «Ласточек», в определенные периоды поезда будут курсировать каждые пять минут. Рядом со стадионом «Лужники» расположена одноименная станция МЦК.