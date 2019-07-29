РИАМО – 29 июл. Глава подмосковного Минсельхозпрода Андрей Разин в понедельник откроет ферму молочно-мясного направления на 3,8 тысячи ското-мест в Волоколамском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Торжественное открытие многопрофильной фермы молочно-мясного направления ООО «Шульгино» состоится в понедельник.

«Это новый крупный сельскохозяйственный комплекс, построенный на берегу Рузского водохранилища на 3780 ското-мест», – заявил Разин.

Ферма находится в деревне Шульгино Волоколамского городского округа. На территории содержатся крупный рогатый скот абердин-ангусской и герефордской породы мясного направления продуктивности, а также симментальской комбинированного направления, голштинской и джерсейской пород молочного направления продуктивности.

«Есть в хозяйстве и мелкий рогатый скот – козы зааненской и альпийской пород и овцы породы лакон молочного направления», – дополнил глава Минсельхозпрода.

Он уточнил, что в комплекс входит три коровника, два ветеринарных блока и телятника, козлятник, сенной склад, ферма, кормоцех, молочный и мясоперерабатывающий цеха и другие хозяйственные помещения. В каждом цеху есть своя лаборатория. И вся продукция проходит несколько проверок.

«Объем производства молока составляет 5 тонн в сутки. Объем инвестиций в проект - свыше 2 миллиардов рублей», – дополнил Разин.

В планах нового хозяйства ввести в строй комбикормовый завод, заготовка силоса и переоборудование птичника. Кроме того, с созданием этой фермы в округе появилось 250 новых рабочих мест.