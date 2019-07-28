РИАМО - 28 июл. Пожарные потушили загоревшийся гараж на улице Береговой в подмосковном Серпухове, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по московской области.

В воскресенье в 00:49 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, Серпухов, улица Береговая.

«В 01:20 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», – говорится в сообщении.

За минувший день, 27 июля, на территории Подмосковья произошел 51 пожар.