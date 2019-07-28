РИАМО - 28 июл. Гигантская очередь выстроилась перед ТРЦ «Европейский», где в книжном магазине «Читай-город» раздает автографы клавишник легендарной рок-группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц.

Пользователи Instagram выкладывают фотографии, на которых запечатлена огромная очередь из желающих попасть на эксклюзивную автограф-сессию немецкого музыканта.

«Стою за автографом Rammstein. Осталось немного выстоять, тысячи полторы всего человек передо мной», – пишет пользователь denis_prudovsky.

Многие поклонники призывают сохранять спокойствие и дождаться своей очереди.

«А народ все еще стоит, это при том, что внутри еще на лестничном марше на 4 этажа очередь. Кто там говорил: «Да кому нужен этот Флаке?» – удивляется aspeekz0r.

Некоторым уже повезло, и они заполучили долгожданный автограф вместе с книгой «Сегодня День рождения мира!», рассказывающей о гастрольных буднях рок-коллектива.

«Четыре часа очереди и автограф в моих лапках», – радуется alisha_olegovna.

Флаке Лоренц – несменяемый клавишник и главный летописец группы Rammstein. В своих книгах он рассказывает об истории культовой немецкой группы от первых концертов перед десятком зрителей до сложнейших аудиовизуальных шоу на многотысячных стадионах.

Легендарная группа выступит в московских «Лужниках» 29 июля, а 2 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».