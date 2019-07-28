РИАМО - 28 июл. Следователи организовали проверку по факту смерти пилота во время гоночных заездов в городском округе Жуковский, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Ранее пилот Сергей Боричев трагически погиб во время отборочных заездов соревнований «Московская миля» на аэродроме «Быково». Водитель не справился с управлением спорткара Nissan GT-R, машина вылетела за пределы трассы и ударилась о препятствие. После этого автомобиль загорелся. Несмотря на вовремя прибывших спасателей и медиков, пилота спасти не удалось.

«По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Изъята автомашина, а также документы по организации автогонок», – говорится в сообщении.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение автотехнической. По результатам проверочным мероприятий будет принято процессуальное решение.