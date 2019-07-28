РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Представители подольского клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» приняли участие в X марш-пробеге инвалидов и участников военных действий «Мир человека» в Бородине, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Десять человек от подольского клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» приняли участие в юбилейном X реабилитационном марш-пробеге инвалидов и участников военных действий «Мир человека», который состоялся 27 июля в Бородине Можайского городского округа. Традиционно пробег проходил по местам боевой славы от Шевардинского редута до батареи Раевского», - говорится в сообщении.

Подольские ребята вместе с участниками из Москвы, Подмосковья и других городов России преодолели пеший путь в 4,5 километров, отдав дань памяти павшим воинам. На финише всех ждали дипломы и юбилейные медали.

Перед стартом марш-пробега была организована обзорная экскурсия сотрудниками музея-заповедника «Бородинское поле», прозвучали напутственные слова от организаторов и благословение от православного священника.

Финишировали участники марш-пробега около военно-исторического лагеря «Бородино - 2019», организованного благотворительным фондом «Ратники Отечества», там же были подготовлены горячий обед и концерт. В рамках мероприятия была вручена благодарность руководителю клуба «Эдельвейс» Надежде Штрекер.