РИАМО - 28 июл. Праздничное богослужение в честь Дня крещения Руси состоялось на площади перед строящимся главным храмом Росгвардии в подмосковной Балашихе, в нем принял участие глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Золотов отметил, что с именем Святого равноапостольного князя Владимира неразрывно связан поворотный этап российской истории – крещение Руси, которое открыло ее народам подлинные духовные ориентиры.

«Росгвардию и Русскую православную церковь связывает крепкое содружество и объединяет общая цель – благополучие каждого человека и нашей великой Родины. Священнослужители духовно окормляют личный состав войск. Мы благодарны нашей церкви и великому князю Владимиру за покровительство Росгвардии», – сказал Золотов.

В литургии приняли участие генералы и офицеры Росгвардии, представители строительной компании, которая возводит храм, представители Русской православной церкви, семьи военнослужащих, почетные гости и жители города.

Для всех участников и гостей торжественной литургии организовали праздник с увлекательными викторинами и конкурсами. Для семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, прихожан и жителей микрорайона Дзержинского в военной палатке накрыли сладкий стол. А воспитанники Балашихинского детского спортивного клуба «Витязь» в ходе показного выступления продемонстрировали мастерство владения различными техниками единоборств.

Решение о строительстве храма было принято предстоятелем Русской православной церкви Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Золотовым.

Храмовый комплекс Росгвардии включает в себя саму церковь вместимостью 500 прихожан и приходской дом с воскресной школой для детей. Площадь всех зданий составляет чуть меньше 2 тысяч квадратных метров. Из них 1,2 тысячи квадратных метров – сам храм и 550 квадратных метров – дом причта.

День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси.