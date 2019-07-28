РИАМО - 28 июл. В столичных поликлиниках пройдут мастер-классы и лекции врачей, на которых расскажут об эффективных методах отказа от вредных привычек и профилактике заболеваний, москвичи смогут получить консультации эпидемиологов, эндокринологов, онкологов и других специалистов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В понедельник, 29 июля в городской поликлинике № 23 (район Выхино-Жулебино) состоится лекция школы отказа от курения. Врач-терапевт отделения профилактики Елена Щербакова расскажет о современных средствах и методиках, помогающих избавиться от табачной зависимости, а также о помощи, которую могут оказать специалисты», – говорится в сообщении.

В районе Левобережный в детской городской поликлинике №133 29 июля можно прослушать лекцию врача-эпидемиолога Александра Михайлова. Он расскажет о методах профилактики различных видов гепатита. Горожане узнают, как уберечься от этого заболевания, о существующих факторах риска и методах лечения. В конце лекции можно будет задать вопросы.

29 июля и 1 августа в 17:00 в городской поликлинике №9 пройдет очередное занятие в школе сахарного диабета. На него приглашают жителей района Марьино, которые страдают этим заболеванием и прикреплены к поликлинике. Врач-эндокринолог Светлана Исаева расскажет об особенностях жизни с сахарным диабетом, важности самоконтроля и профилактике осложнений.

Узнать о целях, задачах и возможностях диспансеризации в московских больницах можно будет 29 июля в 12:00 на встрече с врачом городской поликлиники № 62 Нелли Девятьяровой. Лекция для всех желающих состоится в центре социального обслуживания «Сокол». Предварительная запись не требуется.

В городской поликлинике № 201 в Зеленограде 1 августа с 13:00 до 14:00 пройдет занятие школы профилактики артериальной гипертензии. Врач-терапевт отделения профилактики Наталья Алабина расскажет, как избежать осложнений гипертонической болезни и надолго сохранить здоровье сердца и сосудов. После лекции можно будет задать интересующие вопросы по теме. Посетить занятие приглашают пациентов с факторами риска развития гипертонии.

«1 августа в 16:00 <…> в филиале №1 консультативно-диагностической поликлиники №121 в Южном Бутове желающие смогут прослушать лекцию «Профилактика и ранняя диагностика меланомы» врача-онколога Евгения Пушкарева. Специалист расскажет об основных симптомах заболевания, которые позволяют выявить его на ранней стадии, а также о современных методах диагностики и лечения меланомы, доступных в столичных больницах и поликлиниках», – добавляется на сайте.

Для жителей района Филевский парк, которые прикреплены к городской поликлинике №195, заведующая отделением профилактики Галина Маврицына 1 августа в 14:00 проведет занятие в школе артериальной гипертензии. Встретиться со специалистом можно будет только по предварительной записи. На занятие приглашаются пациенты, имеющие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

О преимуществах и пользе грудного вскармливания расскажут в районе Косино-Ухтомский на лекции для родителей, которая пройдет 1 августа в 13:00 в детской городской поликлинике №120. На вопросы посетителей ответит врач-методист Ирина Кравченко. Встреча посвящена всемирной акции «Неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания».

2 августа в 14:00 в филиале № 4 городской поликлиники № 134 в районе Ясенево состоится лекция о вреде курения. Врач-гастроэнтеролог Инна Колобова расскажет о взаимосвязи вредной привычки и развития язвы желудка. Приглашаются все желающие, предварительная запись не требуется.

Родители с детьми смогут встретиться с врачом педиатром Екатериной Колычевой, заведующей центром здоровья детской городской поликлиники №58 в районе Строгино 2 августа в 09:00. Специалист расскажет об особенностях диагностики и методах профилактики сахарного диабета у детей и подростков.