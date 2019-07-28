РИАМО - 28 июл. Спасатели вытащили из реки Десна в в ТиНАО пьяного мужчину, который упал в воду после переворачивания лодки, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Сегодня в 16:10 во время патруливания спасатели московской городской поисково спасательной станции «Троицкая» увидели, что на реке Десна перевернулась лодка и в воде барахтается мужчина», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасатели во время подоспели, подняли на борт мужчину 1974 года в сильном алкогольном опьянении. Пострадавший оказался уроженцом Киргизии.

«Мужчина доставлен на станцию и передан бригаде скорой помощи», – заключил представитель пресс-службы.