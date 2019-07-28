РИАМО - 28 июл. Квартира загорелась в поселке Старый городок Одинцовского городского округа, возгорание оперативно ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 09:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Старый городок, улица Почтовая.

«В 10:08 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.