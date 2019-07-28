РИАМО - 28 июл. В музее Победы военную присягу приняли более 800 призывников, в том числе из Московской области, новобранцы стали солдатами 154-го отдельного Преображенского комендантского и Семеновского полков, а также салютного дивизиона Западного военного округа, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Торжественные церемонии состоялись в зале Славы и перед стенами музея Победы. Призывники приносят клятву верности в музее уже более 20 лет. В зале Славы на мраморных пилонах высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Командиры полков обратились к солдатам с призывом следовать примеру героев Великой Отечественной войны, с честью нести славу воинов предыдущих поколений.

В этом году в Преображенском и Семеновском полку будут служить солдаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и других областей.

В мероприятии приняли участие представители командования полков, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев. В этот торжественный день новобранцев поздравили почетные гости.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями роты почетного караула и образцового военного оркестра.