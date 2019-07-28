РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Ограждения планируют отремонтировать на спортивной площадке на улице Сосновая в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние ограждений на спортивной площадке. Он отметил, что на площадке для мини-футбола на улице Сосновая сломаны ограждения.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта ограждений на спортивной площадке по адресу: улица Сосновая, дом 2, корпус 1, сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы будут проведены в срок до 23 августа», - сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.