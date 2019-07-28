РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Полина Магницкая из Подольска стала победительницей по прыжкам в высоту на соревнованиях по легкой атлетике в Финляндии, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

В Финляндии с 27 по 28 июля прошли соревнования по легкой атлетике Lohja Junior Games, в которых приняла участие и подольская спортсменка.

«Воспитанница подольской спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Полина Магницкая заняла первое место в прыжках в высоту с повтором личного рекорда - 163 сантиметра, а также была второй в беге на 60 метров - 8,17 секунд», - говорится в сообщении.