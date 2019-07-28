РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Акция «Добрый шкаф» прошла в воскресенье в подмосковных Люберцах, в ее ходе жители передали для нуждающихся одежду, обувь и игрушки, передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

Акция «Добрый шкаф» впервые прошла в Люберцах в 10 точках сразу. Теперь все желающие помочь могли не ехать в Центральный парк и в парк «Наташинские пруды», а посетить точку сбора помощи в каждом из поселков и в трех местах в Люберцах.

«Акцию «Добрый шкаф» проводит фонд «Добрые люди». Далее вещи поступят в Жуковский на сортировку и чистку, а потом их отправят в детские дома и нуждающиеся семьи по всей России», - сказала волонтер проекта Дарья.

На акцию можно было принести одежду, обувь, вещи первой необходимости (химические средства, ванночки, горшки, кроватки, новое белье), игрушки, книги.