РИАМО - 28 июл. Жителям столицы пришли СМС от Главного управления МЧС России по Москве о том, что в воскресенье в городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение о сильном порывистом ветре.

«ФГБУ Центральное УГМС: 28 июля в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны!» – говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендовали пешеходам на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Также в Москве и Подмосковье в воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Правила поведения при сильном ветре>>