РИАМО - 28 июл. На столичном стадионе «ВЭБ-Арена» в воскресенье состоится дерби между командами ЦСКА и «Локомотив», из-за наплыва болельщиков на четырех станциях метро и станции Московского центрального кольца могут ввести ограничения на вход и выход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В 19:00 на стадионе «ВЭБ-Арена» встретятся ЦСКА и «Локомотив». Зрителям дерби удобнее добираться до стадиона через станции метро «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» и МЦК «Зорге». Для отъезда со стадиона стоит воспользоваться этими же станциями.

«По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к «ВЭБ-Арене», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», – говорится в сообщении.

Болельщикам рекомендовали покупать билеты на обратную поездку заранее. Это поможет сэкономить время в пути после матча.

«Вы также можете оплатить проезд банковской картой прямо на турникете (устройства с бесконтактной оплатой есть на всех станциях метро и помечены специальным стикером)», – поясняется в материале.