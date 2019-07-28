РИАМО - 28 июл. В воскресенье вечером в ознаменование 75-й годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков в столице будет произведен праздничный артиллерийский салют, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Салют проведут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени В. Михалкина Западного военного округа.

«Праздничный артиллерийский салют состоится в Москве в парке Победы 28 июля. Ночное небо озарят 2,5 тысячи фейерверков различных видов. Кроме того, салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей КамАЗ», – говорится в сообщении.

Брест был освобожден в результате Люблинско-Брестской операции (18 июля – 2 августа 1944 года), которую провели войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.