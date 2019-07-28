РИАМО - 28 июл. В поселке Расторгуево Ленинского района Подмосковья загорелся автомобиль, его удалось оперативно потушить, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«28 июля в 00:03 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, поселок Расторгуево, улица 1-я Дачная, дом 1а», – говорится в сообщении.

В 00:14 пожар потушили. В ликвидации возгорания приняли участие одна единица техники и четыре человека.