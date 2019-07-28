РИАМО - 28 июл. Трамваи маршрутов №№ 28 и 31 снова проезжают по Живописной улице в столице без задержек, которые ранее произошли по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

По техническим причинам на Живописной улице задерживались трамваи №№ 28 и 31. Маршруты были временно изменены. Вместо трамваев по данным маршрутам ходили автобусы.

«Восстановлено движение трамваев №№ 28, 31 по Живописной улице», – говорится в сообщении.