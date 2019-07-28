РИАМО - 28 июл. Столичная полиция завершила разбирательство с гражданами, задержанными на субботней несогласованной акции в центре Москвы, более 600 из них не являются жителями столицы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Свыше 1 тысячи граждан задержали сотрудники полиции в ходе несогласованной акции в субботу на центральных улицах столицы. В ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.

«В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы», – говорится в сообщении.

Ранее нескольким оппозиционерам отказали в регистрации на выборы в столичную думу из-за забракованных подписей, после чего они призвали граждан выйти на акцию к мэрии Москвы.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

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