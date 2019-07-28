РИАМО - 28 июл. Жителям Подмосковья МЧС разослало сообщения с предупреждением о сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в период с 14 до 21 часа 28 июля по Московской области местами ожидается усиление ветра порывами до 17 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

Также в Москве и Подмосковье в воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.