РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Волонтеры подмосковного Подольска отправили одежду, обувь и игрушки для нуждающихся семей в село Ярославской области, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 27 июля, волонтеры Георгиевского сестричества милосердия загрузили вещи из благотворительной лавки «На благо» в грузовую машину, которая поехала в село Шашково Ярославской области. Это наша четвертая отправка в Шашково, где живет очень много нуждающихся семей, которые рады хорошей взрослой и детской одежде, обуви, игрушкам, детским принадлежностям, постельному белью», - говорится в сообщении.

Привезенные пакеты с вещами разгружают в местном доме культуры и там же раздают людям.