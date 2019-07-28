РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Подольская спортсменка Юлиса Красильникова победила в международных соревнованиях по выездке «Балтийские игры», сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О.» в соцсети «ВКонтакте».

В Дмитровском городском круге Московской области 26 и 27 июля проходили Международные соревнования по выездке «Балтийские игры» в конном клубе Maxima stables.

«В первый день соревнований спортсменка подольской спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Юлиса Красильникова на лошади Данте Вельтино заняла первое место в командном призе. Во второй день Юлиса выступала в программе «КЮР юноши» и также заняла первое место. По итогу проведенных соревнований Красильникова завоевала первое место в абсолютном первенстве и стала чемпионкой», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что руководство спортшколы «Фаворит» поздравляет подольскую спортсменку и ее тренера Ольгу Дубинину с победой на соревнованиях и желает дальнейшего спортивного развития и новых побед.

Выездка – вид конного спорта, а также искусство управления лошадью. На соревнованиях по выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способности выполнить обязательные элементы выступления.