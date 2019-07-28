РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В микрорайоне Климовск Подольска определили победителей детского фестиваля по ловле рыбы «Уклейка-2019», сообщил «РИАМО в Подольске» организатор фестиваля Владимир Абарбанель.

Третий детский рыболовный фестиваль «Уклейка-2019» проходил в микрорайоне Климовск на реке Нижняя Сосновка (место впадения реки Рожай в реку Петрицу - ред.) в воскресенье. В нем приняли участие 15 ребят в возрасте от 2 до 14 лет.

«В самой младшей группе от 2 до 6 лет первое место завоевал Максим Елизаров – он поймал пять рыб. На втором месте в этой группе Андрей Прошкин, – он вытащил четыре рыбы: три подлещика и одну плотвицу. В средней группе от 7 до 10 лет первое место завоевал Степан Ламовских, он поймал три рыбы, второе место – у Кирилла Боровикова – две рыбы, третье – у Максима Обухова – одна рыба», – сказал Абарбанель.

По его словам, в старшей группе на первом месте Руслан Корнев – две рыбы, второе место поделили между собой Максим Мохнаткин и Татьяна Субочева, но так как по правилам нужно определить второе и третье место, они тянули жребий и в окончательном протоколе у Максима второе место, а у Тани третье.

Он отметил, что Прошкин получил специальный приз за самую большую рыбу – сертификат на 1 тысячу рублей от партнера фестиваля магазина «Академия рыбалки». Такой же приз получил и самый юный участник турнира Александр Шаров.

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