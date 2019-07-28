РИАМО - 28 июл. Пожар, произошедший на открытой площадке в деревне Юшково Наро-Фоминского городского округа, потушили, на ликвидацию возгорания деревянных поддонов ушло порядка шести часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 07:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании деревянных поддонов на открытой площадке по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Юшково, дом 10.

«В 08:10 – локализация пожара. В 08:20 – ликвидация открытого горения. В 13:20 – ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания принимали участие 11 единиц техники и 36 человек, в том числе от МЧС: пять единиц техники и 18 человек.