РИАМО - 28 июл. Неизвестные ночью вскрыли несколько помещений в здании Физического института имени П. Лебедева РАН на Ленинском проспекте, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в ночь по адресу: Ленинский проспект, дом 53 неизвестные вскрыли помещения в организации. Устанавливается сумма возможного ущерба», – сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах добавил, что речь идет о Физическом институте имени П. Лебедева, где неизвестные вскрыли четыре кабинета.

По предварительным данным, ничего ценного не пропало.

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