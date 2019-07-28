РИАМО – 28 июл. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России способен дать отпор любому агрессору, так как обладает передовыми образцами вооружения и выученными экипажами, передает ТАСС.

«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», – заявил глава государства на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

По его мнению, силу ВМФ гарантируют уникальные образцы вооружений и выученные и экипажи.

«Военно-морской флот внес огромный вклад в развитие отечественной науки и сегодня в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения», – указал президент.

Путин добавил, что в этом году состав Военно-морского флота России пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

В честь Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы состоялся торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. В мероприятии приняли участие более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.

День Военно-Морского флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года №549 (в СССР этот праздник отмечали 24 июля, а затем перенесли на последнее воскресенье месяца).