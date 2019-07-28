РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Глава городского округа Подольск Николай Пестов вместе с детьми торжественно запустил новый фонтан за ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье в сквере за ДК «Машиностроитель» микрорайона Климовск прошла культурно-развлекательная программа для детей. В ходе торжественной части Пестов поблагодарил проектировщиков и строителей за плоскостной фонтан, который позволит увеличить пространство во время проведения массовых мероприятий и будет радовать горожан.

«Данный фонтан с подсветкой и будет работать в автоматическом режиме. Отмечу, что ранее во время встречи с жителями глава округа пообещал, что данный фонтан отремонтируют и запустят в текущем году. И отрадно, что сегодня данное обещание было исполнено. Фонтан соответствует всем современным стандартам, а на его строительство за счет средств МУП «Водоканал» было потрачено более 1 миллиона рублей», - сказал замдиректора МУП «Водоканал», депутат совета депутатов округа Александр Демидов.

Он добавил, что новый фонтан будет работать не только с подсветкой, но и с регулируемыми струями воды.

Всего в торжественной программе приняли участие более 300 человек, среди которых было свыше 100 детей.