РИАМО - 28 июл. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту падения в реку Оку на территории городского округа Серпухов легкомоторного самолета, сообщает «Интерфакс».
«Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ)», – сказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
27 июля легкомоторный самолет, вылетевший из аэродрома «Новинки», задел линии электропередачи и потерпел крушение. Он упал в реку Оку на территории городского округа Серпухов. Погибли два человека, их тела вытащили водолазы.
Кроме того, специалисты извлекли из воды обломки самолета, на барже их отправили в порт Серпухова.
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