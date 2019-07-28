РИАМО - 28 июл. Столичные спасатели предупредили горожан о сильном порывистом ветре днем и вечером в воскресенье, пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 28 июля по городу Москве местами ожидается усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендовали пешеходам на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», –заключается в материале.